Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria nell’Euroderby contro il Milan. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Mi sentivo più fresco, magari perché ho riposato 3 giorni fa. Tutta la squadra era molto carica, un derby in semifinale non capita tutti gli anni. Siamo stati concentrati tutti fino alla fine e questo ci ha premiato. Chi mi conosce sa che io sono questo. Io do tanto di più, non solo i gol. Per questo, sono contento anche se non segno. Se firmo il rinnovo? Dovete chiedere alla società».

