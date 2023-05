Henrik Mkhitaryan, giocatore dell’Inter, ha parlato a Prime Video al termine dell’Euroderby vinto contro il Milan

PAROLE – «Già dopo il primo minuto avevamo grande voglia di vincere questa partita, un grande merito ai miei compagni. Non è ancora finita, ci aspetta una grande battaglia. Sarebbe stato bello fare più gol, purtroppo ci accontentiamo di due e speriamo di farli la prossima partita. Finale? Non vogliamo pensare a questo, rimaniamo concentrati per la prossima».

