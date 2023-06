L’Inter avrebbe messo gli occhi su Yan Bisseck: il tedesco è il nome nuovo per la difesa nerazzurra. Queste le cifre dell’operazione

In casa Inter si comincia al lavorare al calciomercato, soprattutto per sistemare la difesa dopo l’addio di Milan Skriniar: per questo motivo i riflettori degli uomini di mercato nerazzurri sono finiti su Yan Bisseck. Il calciatore rispecchia quel tipo di profilo ideale secondo le esigenze del club di Viale della Liberazione: giovane (classe 2000) e forte fisicamente (1,96 m di altezza).

A parlare dell’interesse dei nerazzurri per il calciatore è anche Sportitalia, che riferisce le possibili cifre dell’operazione. Il centrale che gioca in Danimarca, nell’Aarhus, ha una clausola rescissoria di 7 milioni di euro.

L’articolo Inter, è Bisseck il nome nuovo per la difesa: le cifre dell’operazione proviene da Inter News 24.

