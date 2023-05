L’Inter sta osservando con particolare interesse un giocatore del Lipsia che ha confermato i contatti coi nerazzurri

Come si legge su calciomercato.com, l’Inter ha messo nel mirino per la sessione di mercato estiva Oliver Schmidhauser, attaccante classe 2004:

INTER- A un mese di distanza dalle prime indiscrezioni, Oliver Schimdhauser è uscito allo scoperto: “L’Inter mi vuole”. Dall’Argentina, dove si trova per il Mondiale Under 20, il giocatore ha confermato l’addio all’RB Lipsia, con cui ha un contratto in scadenza al termine della stagione, e ha alimentato le possibilità di vederlo in Italia nei prossimi mesi. Non con la prima squadra di Simone Inzaghi, perché i nerazzurri hanno prenotato il classe 2004 (si ragiona su un contratto biennale) per rafforzare la Primavera.

L'articolo Inter e calciomercato: arrivano conferme dell'interesse da Lipsia proviene da Inter News 24.

