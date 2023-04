Con il gol alla Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, Dimarco ha inanellato un successo incredibile con l’Inter

Come rende noto Opta, quello di Federico Dimarco con la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia è il quinto gol in nerazzurro in tutte le competizioni:

5 – 5° gol di Federico #Dimarco con l’Inter in tutte le competizioni 2022/23, nelle ultime 10 stagioni solo un difensore nerazzurro ha segnato di più in una annata: Hakimi (7 reti nel 2020/21); inoltre, 4 di questi gol sono arrivati su assist di Barella. Sintonia.#InterJuventus pic.twitter.com/bcdDOJf3kM — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 26, 2023

