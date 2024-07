I nerazzurri intendono confermare in blocco la rosa della passata stagione ma per farlo urge trovare un accordo per il rinnovo del laterale.

L’Inter non ha bisogno di cedere pezzi pregiati ed essendo reduce da una grande stagione non ha neanche voglia di stravolgere l’organico. L’unica necessità era l’acquisto di un secondo portiere ed i dirigenti velocemente hanno chiuso la pratica andando a prendere dal Genoa Josep Martinez.

Braccio di ferro

Ora il grosso delle preoccupazioni risiede nel futuro di Denzel Dumfries. Il suo contratto con l’Inter è in scadenza tra un anno, e le trattative per il rinnovo erano state messe in stand-by a seguito di alcune frizioni emerse durante l’inverno. Le parti in causa non riuscivano a trovare un accordo economico: mentre Dumfries mirava a un adeguamento del suo stipendio fino a 5,5 milioni a stagione, la dirigenza proponeva una cifra non superiore ai 4 milioni, bonus inclusi, sul modello di quanto già convenuto con altri giocatori, come Dimarco.

Dumfries Kaio Jorge

Gli scenari

Nonostante il periodo di stallo, gli ultimi sviluppi indicano un possibile disgelo nella trattativa. Secondo la Gazzetta dello Sport l’ex PSV Eindhoven sembra ora più propenso ad avvicinarsi alle condizioni poste dai nerazzurri: insomma può riprendere il dialogo con il club per discutere di un possibile rinnovo. Possibile che un nuovo incontro ci sia dopo la fine degli Europei. In caso di mancato rinnovo l’Inter lo metterà sul mercato per non rischiare di perderlo a zero; il fatto è che per ora sono poche le squadre che hanno manifestato interessi per l’esterno.

L’articolo Inter e Dumfries riprendono le trattative per il rinnovo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG