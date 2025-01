Inter e il colpo dalla Bundesliga: i dettagli di una trattativa che può cambiare tutto

Un nome che fa sognare i tifosi nerazzurri: i nerazzurri studiano il colpo, riusciranno davvero a convincere il club tedesco?

In un panorama calcistico costantemente in movimento, l’Inter mostra di non volersi fermare solo ai successi in campo ma punta a rinforzare ulteriormente la squadra con acquisti mirati in vista della prossima stagione.

Già si prospettano mosse audaci e strategiche che potrebbero cambiare il volto della squadra, soprattutto nel reparto offensivo.

Rivoluzione in vista

La possibile rivoluzione nerazzurra comincia a delinearsi già dai movimenti in difesa, con le vicende legate al rinnovo del contratto in scadenza di Stefan de Vrij, e si estende all’attacco. L’addio di Correa e Arnautovic potrebbe aprire le porte a un acquisto illustre: secondo Inter Live, c’è un nome che si posiziona in cima alla lista dei desideri dell’Inter.

Interesse concreto per una stella della Bundesliga

Il club nerazzurro si avvicina a un sogno di mercato che potrebbe trasformarsi in realtà nell’estate che verrà. Si parla di un interesse molto concreto verso Julian Brandt, trequartista di spicco del Borussia Dortmund e uno dei talenti più fulgidi del calcio tedesco. Brandt, originario di Brema e passato al Borussia Dortmund nell’estate del 2019 per 25 milioni di euro, rappresenta oggi non solo un pilastro per il suo attuale club ma anche uno dei bersagli più ambiti sul mercato internazionale.

Dettagli e cifre dell’operazione

Il Borussia Dortmund valuta il cartellino di Brandt intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che, data la qualità e l’importanza del calciatore, non spaventa i vertici dell’Inter e il fondo Oaktree. In realtà il suo contratto attuale scade nel 2026 e quindi si potrebbe anche provare a trattare per qualcosina in meno. Le prestazioni di Brandt, con 3 goal e 6 assist in 22 presenze tra campionato e coppe quest’anno, parlano chiaro riguardo il valore che potrebbe aggiungere alla squadra. Anche l’ingaggio del giocatore, attualmente a 3,7 milioni di euro annui, appare gestibile rispetto ad altre stelle della rosa: Hakan Calhanoglu ad esempio guadagna quasi il doppio. Al momento però questa è solo un’ipotesi, anche perché il tedesco ha 28 anni, al limite con i diktat di Oaktree.

