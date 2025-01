Federico Dimarco via dall’Inter? La mossa a sorpresa che potrebbe stravolgere il mercato nerazzurro

I nerazzurri in questo periodo storico non possono dichiarare nessun giocatore incedibile a priori: la dirigenza però ha dimostrato di saper reinvestire i soldi guadagnati.

In un periodo di intense voci di mercato e strategie economiche nel mondo del calcio, l’Inter si trova ad affrontare decisioni cruciali per il proprio futuro.

La gestione finanziaria del club gioca un ruolo fondamentale, soprattutto in vista del mercato dei trasferimenti: le cessioni potrebbero determinare ampi investimenti.

La gestione finanziaria

Il club nerazzurro ha compiuto notevoli passi avanti nel riorganizzare le proprie finanze. Dall’inizio del mandato di Marotta, il passivo di bilancio è sceso drasticamente, passando da 246 a soli 46 milioni di euro. Tuttavia, tale successo finanziario non implica una politica di stasi sul mercato, ma piuttosto una strategia attenta che potrebbe vedere nella vendita di giocatori di alto profilo una chiave per ulteriori investimenti.

Il valore di Federico Dimarco

Dimarco si è imposto come uno dei terzini sinistri più apprezzati nel panorama calcistico globale. La sua qualità non è sfuggita agli occhi di grandi club europei, con squadre della Premier League come Chelsea, Arsenal e soprattutto Manchester United, oltre al Bayern Monaco, che mostrano un marcato interesse. Nonostante il forte legame di Dimarco con l’Inter, una proposta economicamente significativa, superiore agli 80 milioni di euro, potrebbe portare a una dolorosa ma vantaggiosa cessione per il club milanese.

La alternative

L’eventuale partenza di Dimarco, secondo Inter Live, potrebbe aprire la strada a un ambizioso progetto di rafforzamento, concentrato in particolare sul talento disponibile in Serie A. Tre sono i nomi che circolano con insistenza nei corridoi di Viale della Liberazione: Mario Gila, Nuno Tavares e Fisayo Dele-Bashiru, tutti attualmente in forza alla Lazio. Questi giocatori, nel mirino del tecnico Simone Inzaghi, potrebbero apportare nuova energia e vitalità sia in difesa che a centrocampo, segnando l’inizio di una nuova era per l’Inter.

Leggi l’articolo completo Federico Dimarco via dall’Inter? La mossa a sorpresa che potrebbe stravolgere il mercato nerazzurro, su Notizie Inter.