Manchester City a fine ciclo: un top sta per dire addio, l’Inter ci pensa seriamente

I Citizens stanno vivendo una stagione particolarissima e lo stesso può dirsi per questa sessione di mercato.

La notizia della possibile separazione tra il Manchester City ed uno dei suoi migliori calciatori sta facendo il giro del mondo del calcio, attirando l’attenzione non solo dei tifosi ma anche dei club in Inghilterra e all’estero.

La prospettiva di lasciare il club campione d’Inghilterra è stata accolta con il favore dell’allenatore Pep Guardiola e dello stesso giocatore.

La situazione

In questa stagione il Manchester City ha sta mostrando grossi segnali di vulnerabilità che l’hanno allontanato dal lottare per grandi traguardi. Nonostante un gioco ancora molto propositivo e il contributo di talenti come Erling Haaland, la squadra di Guardiola ha avuto molte battute d’arresto inattese, con pareggi e sconfitte che hanno rallentato la corsa verso la vetta sia in campionato che in Champions.

Il mercato

Le difficoltà in fase difensiva, in particolare con la gestione degli infortuni e la necessità di trovare un sostituto adeguato per alcuni giocatori chiave (Rodri su tutti), hanno messo in evidenza alcune crepe in un sistema che sembrava perfetto nelle stagioni precedenti. Pep Guardiola sta già facendo massiccio ricorso al mercato sia in entrata che in uscita: ad esempio il capitano Kyle Walker è vicinissimo al Milan ma non solo.

Il futuro incerto di Grealish

Jack Grealish, il cui talento ha illuminato i campi della Premier League negli ultimi tempi, si trova a un bivio significativo nella sua carriera sportiva. Con il Manchester City aperto a discussioni sul suo trasferimento, il futuro dell’ala inglese sembra tutto fuorché certo. La situazione, accompagnata dall’approvazione di un simbolo del club come Pep Guardiola, segnala un possibile cambio di scenario già nella prossima sessione di mercato, se non addirittura a giugno.

Interesse crescente da parte di grandi club

Secondo quanto riporta il Sun, l’ex squadra del giocatore, l’Aston Villa, sembra intenzionata a riaccogliere il suo ex giocatore, ma la concorrenza è agguerrita. Tra i club della Premier League, Manchester United, Tottenham e Newcastle sono state citate come possibili destinazioni per il centrocampista offensivo. Fuori dall’Inghilterra, attenzione particolare è rivolta da Inter e Borussia Dortmund, entrambi alla ricerca di rinforzi di alta qualità per le rispettive campagne in campionato e nelle competizioni europee.

