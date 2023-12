Inter e Juve sono le principali candidate allo scudetto, ma in questa fase del campionato Allegri può sorridere guardando il calendario

La corsa per lo scudetto in Serie A si sta stringendo, delineando un chiaro duello tra Inter e Juve, almeno secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. In questa fase cruciale del campionato, è di vitale importanza scrutare il calendario, che sembra dare un favorevole vantaggio al tecnico bianconero, Massimiliano Allegri.

Secondo l’analisi del quotidiano romano, il percorso della Juve fino alla fine del girone di andata appare meno impervio rispetto all’Inter. Ad eccezione dell’incontro casalingo contro la Roma, la Juve affronterà esclusivamente squadre posizionate dalla metà della classifica in giù. Genoa, Frosinone e Salernitana saranno gli avversari della Vecchia Signora, rendendo il calendario di Allegri più agevole rispetto ai rivali.

Dall’altro lato, l’Inter dovrà affrontare una sfida impegnativa nella prossima partita, con una difficile trasferta in casa della Lazio. I nerazzurri successivamente ospiteranno il Lecce a Milano, si recheranno a Genova per sfidare il Genoa e chiuderanno il girone di andata con un match casalingo contro il Verona.

