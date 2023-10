Prime 7 giornate di campionato in casa Inter: la miglior partenza di Inzaghi anche rispetto a quello di Conte (che vinse lo scudetto)

L’Inter è partita alla grande in campionato, al di là del percorso di maturità (comunque positivo) in Champions League. Per la squadra di Simone Inzaghi si tratta di una partenza assai promettente, soprattutto guardando quelli che sono i numeri con le precedenti stagioni.

L’anno scorso 12 punti con 4 vittorie e 3 sconfitte; la prima stagione nerazzurra imbattuta con 5 successi e 2 pareggi. Andando anche ad analizzare l’inizio dell’Inter scudettata di Conte addirittura parliamo di un vantaggio di 6 lunghezze.

L’articolo Inter, è la miglior partenza con Inzaghi. I numeri a confronto (anche con Conte) proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG