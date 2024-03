La Gazzetta dello Sport svela chi è il giocatore rimasto maggiormente deluso per l’eliminazione in Champions League dell’Inter

L’Inter deve ancora digerire l’eliminazione in Champions League per mano dell’Atletico Madrid, che ha avuto la meglio ai calci di rigori.

Proprio Lautaro non si perdona l’errore decisivo dal dischetto. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, è lui il giocatore più deluso della squadra di Inzaghi: non a caso ha scelto il silenzio sui social, al contrario di molti suoi compagni.

L'articolo Inter, è LUI il più deluso per l'eliminazione: non si perdona una cosa proviene da Inter News 24.

