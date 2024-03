Il Corriere dello Sport critica fortemente De Vrij dopo l’eliminazione dell’Inter in Champions League per mano dell’Atletico

Stefan De Vrij è sotto accusa nelle pagine del Corriere dello Sport dopo l’eliminazione dell’Inter in Champions League. Il quotidiano critica il difensore per la posizione tenuta in occasione del passaggio filtrante di Koke che ha portato al gol di Depay. L’ex Lazio è inoltre stato bruciato sul tempo due minuti prima proprio dall’attaccante olandese.

De Vrij era già stato protagonista in negativo in Europa League con la maglia della Lazio, sempre con Simone Inzaghi in panchina: nell’aprile 2018 il difensore venne travolto nella rimonta del Salisburgo ai danni dei biancocelesti.

COMMENTO CORRIERE – «Curioso il destino che vede coinvolto l’olandese nelle notti europee più deludenti e brucianti della carriera di Simone».

L’articolo Inter, il Corriere distrugge De Vrij: «È stato travolto di nuovo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG