I due club che si sfideranno stasera ad Istanbul lato campo sono entrambe in splendida forma.

Il Manchester City è a detta di molti la squadra più forte del mondo mentre neanche il più ottimista tifoso dell’Inter a inizio stagione prevedeva di arrivare fino in finale di Champions. Ed invece eccoci qui; La Repubblica nel presentare la sfida sottolinea punti in comune e disparità tra le due compagini.

Champions League

Il quotidiano rivela che il club nerazzurro era pronto a cambiare proprietà a dicembre quando un fondo americano era vicinissimo a comprarla per 700 milioni di euro: poi il cammino straordinario proprio in Champions ha fatto sì che Zhang alzasse la richiesta fino ad 1 miliardo facendo arenare la trattativa. Tornando al campo: Lautaro Martinez e Julian Alvarez giocheranno la finale della massima competizione per club dopo aver disputato (e vinto) quella della Coppa del Mondo; roba che moltissimi giocatori possono solo sognare. Negli allenamenti di ieri il clima era agli antipodi: urla, feste ed allegria tra i nerazzurri, silenzio assoluto e concentrazioni tra i Citizens.

L’articolo Inter e Manchester City, due squadre agli antipodi; i nerazzurri a dicembre erano già stati venduti proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG