Sarà una sessione di mercato estiva rovente quella di quest’anno per l’Inter. Il club, che molto probabilmente rinuncerà a Dzeko, ha la necessità di compattare il centrocampo per lottare per la seconda stella.

Il Giornale propone un focus su Davide Frattesi, al primo posto sulla lista dei nerazzurri:

FRATTESI- L’Inter deve affiancare un uomo, a gol garantiti, alle qualità di Lautaro e alla forza fisica di Lukaku. Dezko vuol andarsene a guadagnar meglio, Correa ha fallito. I giovani centrocampisti sono l’altro oggetto del desiderio dei club: Frattesi pronto per l’asta.

L’Inter in pole, ma anche il Milan non scherza. Il Sassuolo venderà a caro prezzo come ha sempre fatto con i suoi gioielli. Chi ha soldi? Nessuno. L’Inter venderà Gosens per acchiappare il centrocampista che, con Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella, andrebbe a unificare un reparto pronto per l’assalto-scudetto. Quest’anno il mercato dei grandi club si giocherà sull’attacco più che sulla difesa, dove le falle non sono state da poco. Poi Frattesi: farà la differenza per chi lo acquisterà? La scommessa è acchiappante.

