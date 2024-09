Sembrano essere cambiati i piani delle due milanesi sulla questione stadio. Al vaglio le opzione di rinnovo a San Siro o la costruzione di una casa comune

La questione dell’impianto casalingo per due delle squadre di calcio più blasonate d’Italia, l’Inter e il Milan, continua a tenere banco nelle discussioni urbane e sportive di Milano. Con un vertice programmato per il venerdì in Comune, l’avvenire dello stadio attuale, il celebre San Siro, e le possibilità future per le due squadre assumono nuove sfaccettature. La struttura, nota anche come Meazza, si trova al centro di una riflessione profonda riguardante la sua potenziale demolizione, ristrutturazione o l’eventuale costruzione di un nuovo stadio altrove, che possa ospitare le due compagini milanesi.

Il destino di San Siro

Le trattative riguardanti il futuro stadio di Inter e Milan continuano senza sosta, con San Siro che rimane una delle opzioni sul tavolo, ma non l’unica. Secondo quanto riportato, il dialogo con il Comune di Milano nell’incontro programmato potrebbe offrire nuove indicazioni su cosa aspettarsi per il futuro. La possibilità di ristrutturare l’attuale stadio Meazza, seguendo il piano suggerito da WeBuild che propone un aggiornamento dell’impianto ai tempi moderni, rappresenta una delle strade esplorabili, sempre che il sindaco di Milano conceda un diritto di superficie a lungo termine.

Stadio San Siro Vuoto

Nuove sedi in discussione

Nel frattempo, l’ipotesi di costruire un nuovo stadio che possa diventare la “casa” comune delle due squadre milanesi guadagna terreno. Il Milan ha mostrato un forte interesse per l’area di San Donato, dove ha già iniziato i lavori preliminari per la pulizia e la messa in sicurezza del sito prescelto. Questo passo in avanti dimostra una forte volontà da parte del club rossonero di procedere con il progetto, nonostante le complessità legate all’iter burocratico, che si prevede concludersi entro la fine del 2025. L’Inter, d’altra parte, ha fissato il proprio interesse su Rozzano, oltre a valutare altre possibili destinazioni.

La posizione del Comune e la reazione dei cittadini

Il sindaco di Milano, giustamente preoccupato per il futuro di San Siro e le implicazioni urbane e culturali di un trasloco di due simili entità sportive, cerca di mantenere i club all’interno della città, evitando che un monumento dello sport milanese rimanga vuoto. Nel contempo, l’avanzamento del progetto a San Donato da parte del Milan è stato accolto positivamente dai residenti locali, segno di un’attenzione al contesto sociale e urbano in cui il nuovo stadio dovrebbe inserirsi.

Tra passato, presente e futuro

L’evoluzione del dibattito sul futuro stadio di Inter e Milan riflette non solo l’importanza del calcio nella cultura italiana ma anche le moltitudini di sfide urbane, logistiche e patrimoniali che città come Milano affrontano in periodi di significativa trasformazione. La questione dello stadio si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento e gestione degli spazi urbani, in cui lo sport assume un ruolo di catalizzatore per lo sviluppo e l’innovazione. Mentre l’attesa cresce per le decisioni che verranno prese nel vertice di venerdì, una cosa è certa: il futuro di San Siro, o del suo eventuale successore, rappresenta un capitolo cruciale nella storia dello sport e della città di Milano.

