Mkhitaryan sarà sottoposto a tutti gli esami del caso dopo l’infortunio nella semifinale di Champions tra Inter e Milan: a rischio la finale

Henrikh Mkhitaryan è la grande incognita dell’Inter di Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League da disputare il 10 giugno a Istanbul.

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle condizioni dell’armeno, che domani sarà sottoposto agli esami medici:

MKHITARYAN– Henrikh Mkhitaryan domani si sottoporrà a esami al quadricipite sinistro infortunato nel finale del primo tempo nell’euro-derby di ieri. Spera di essere disponibile per la finale di Istanbul e le tre settimane abbondanti prima del match Atatürk in teoria potrebbero essere sufficienti per il recupero. L’armeno ai compagni ha detto di aver sentito il muscolo “indurirsi” e non “tirare”. Potrebbe (condizionale d’obbligo) trattarsi di un segnale positivo.

In caso di lesione (seria) infatti la sua presenza in finale sarebbe molto a rischio; se invece si trattasse di un’elongazione o di un risentimento leggero, allora potrebbero esserci i tempi tecnici per metterlo a disposizione di Inzaghi

