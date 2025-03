Inter e Napoli si sfidano per lo stesso difensore: chi avrà la meglio?

I due club in lotta per lo scudetto si preparano a una battaglia anche sul mercato estivo: ad entrambe le società piace lo stesso profilo.

Il mercato dei trasferimenti per la prossima stagione si preannuncia molto dinamico per l’Inter. La società nerazzurra ha intenzione di rinnovare la propria rosa, ma con una strategia chiara: puntare su giovani talenti che possano portare un impatto immediato. La priorità potrebbe essere la difesa, dove il futuro di due pilastri, Acerbi e De Vrij, al netto di qualche clamorosa indiscrezione, resta incerto. Entrambi sono giocatori che hanno dato tanto alla causa, ma non sono più giovanissimi. Questo lascia spazio a delle riflessioni su come il reparto arretrato debba essere rinforzato, soprattutto considerando le sfide in vista della prossima stagione.

Il duello di mercato tra Inter e Napoli

Il mercato estivo si preannuncia caldo, con l’Inter e il Napoli pronte a contendersi diversi obiettivi. Il Napoli ha già messo sotto contratto un giovane difensore, Marianucci dell’Empoli, classe 2004 che fu accostato anche ai nerazzurri, ma questo non significa che la squadra di Conte sia pronta a fermarsi. Il club azzurro ha bisogno di un altro innesto in difesa, soprattutto considerando che a giugno Juan Jesus si svincolerà. Inoltre, la situazione di Rafa Marin, che potrebbe lasciare Napoli, ha spinto la dirigenza a concentrarsi su nuovi possibili rinforzi.

L’obiettivo comune di Inter e Napoli

Come riporta l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW, tra gli obiettivi figura Sam Beukema del Bologna, un giocatore che ha suscitato l’interesse anche dell’Inter. I contatti tra le due squadre per il calciatore sono appena iniziati, ma il Napoli sembra intenzionato a fare sul serio. Con il mercato che si avvicina, la sfida tra le due squadre si preannuncia una delle più interessanti dell’estate.

