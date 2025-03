Allarme Inter: brutte notizie per due titolari, ma uno potrebbe sorprendere tutti

Due titolari fermi ai box, settimane decisive per l’Inter: le ultime sugli infortuni di Dumfries e Lautaro Martinez cambiano le strategie di Inzaghi.

L’Inter affronta un momento delicato sul fronte degli infortuni, con due pedine fondamentali costrette ai box. Dopo gli accertamenti svolti oggi all’Humanitas, emergono le prime indicazioni sullo stato di forma di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Entrambi hanno lasciato il campo con fastidi muscolari nelle ultime uscite in maglia nerazzurra e la loro condizione preoccupa in vista dei prossimi impegni decisivi della stagione. Con la corsa scudetto ancora aperta e gli appuntamenti in Coppa Italia e Champions League all’orizzonte, la gestione dei recuperi assume un peso strategico. L’assenza prolungata di uno o entrambi i giocatori potrebbe modificare le scelte tattiche dell’allenatore, che dovrà valutare alternative valide per mantenere alta la competitività della squadra: già si prevedono grosse novità per il match di domenica.

Dumfries out per più partite, attesa per il Bayern

Per il laterale olandese la diagnosi è distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Una lesione che, secondo Sky Sport, lo costringerà a saltare le sfide con Udinese e Milan in Coppa Italia. Anche il match di campionato contro il Parma appare compromesso, mentre le possibilità di vederlo in campo contro il Bayern Monaco dipenderanno dall’esito dei nuovi controlli previsti tra una settimana.

Lautaro Martinez, tempi di recupero più brevi

Discorso differente per il capitano nerazzurro, alle prese con un risentimento muscolare ai flessori. Lautaro non sarà disponibile per la gara contro l’Udinese, ma il percorso di recupero procede in modo positivo. L’attaccante argentino punta a rientrare tra il derby di Coppa Italia e la successiva sfida di campionato contro il Parma. Lo staff medico monitora attentamente la sua condizione per evitare ricadute, ma le sensazioni sono incoraggianti. Il numero 10 dell’Inter resta quindi in dubbio per il Milan, ma il ritorno in campo appare imminente.

