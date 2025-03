Castro-Inter, il colpo si complica: cosa sta succedendo?

Il Bologna osserva e un nuovo scenario potrebbe stravolgere tutto: l’Inter rischia di vedere sfumare il colpo Castro.

L’attaccante argentino del Bologna ha attirato su di sé l’attenzione di diversi top club europei. Con 8 gol e 5 assist in campionato, il classe 2004 si sta rivelando una delle sorprese più interessanti della stagione. La Juventus ha inserito il suo nome nella lista dei possibili rinforzi per la prossima estate, considerando il suo profilo come una valida alternativa per il futuro del reparto offensivo. Il club bianconero, che potrebbe separarsi da Vlahovic, sta monitorando la situazione senza aver ancora mosso passi ufficiali, ma il gradimento nei confronti di Castro appare chiaro. Il Bologna ha fissato il prezzo del cartellino tra i 40 e i 45 milioni di euro, una cifra che testimonia il valore riconosciuto al giovane attaccante e la volontà del club rossoblù di non lasciarlo partire facilmente. L’Inter però può continuare a sperare di vincere la corsa per diversi fattori.

L’Inter osserva e valuta la prossima mossa

Già durante la sessione di gennaio, i nerazzurri avevano sondato il terreno in vista dell’estate e nei prossimi mesi potrebbero tornare alla carica. Il club milanese cerca rinforzi per l’attacco e Castro rientra nei profili apprezzati dalla dirigenza. Il Napoli, invece, ha già mosso passi più concreti, aprendo un dialogo diretto con l’entourage del giocatore. Il direttore sportivo Manna e Antonio Conte lo ritengono un innesto ideale per il progetto tecnico del club partenopeo, anche se il futuro dell’allenatore sarà deciso solo a fine stagione. Con Aurelio De Laurentiis disposto a investire per portarlo al Maradona, il duello tra le squadre italiane si preannuncia intenso.

Arsenal e Barcellona pronti a inserirsi nella corsa

Il Bologna, impegnato nella lotta per un posto in Champions League, vorrebbe che si scatenasse un’asta per il cartellino di Castro. Come riporta La Repubblica, se da un lato il club rossoblù prende in considerazione l’idea di trattenerlo un altro anno, dall’altro osserva con interesse il crescente numero di pretendenti. Non solo in Italia, ma anche all’estero ci sono club pronti a farsi avanti. L’Arsenal ha già mostrato il proprio interesse per il giovane argentino e potrebbe presentare un’offerta in estate. In Spagna, il Barcellona segue da vicino l’evoluzione della situazione e potrebbe entrare in gioco nel caso in cui le condizioni economiche lo permettano. Con un mercato sempre più acceso attorno a lui, il futuro di Castro resta tutto da scrivere.

