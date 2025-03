Perché Donnarumma può veramente andare all’Inter

Non accennano a placarsi i rumors di mercato che accostano l’ex capitano rossonero ai nerazzurri.

Le voci di un possibile interesse dell’Inter nei confronti di Gianluigi Donnarumma si fanno sempre più insistenti. Il portiere del Paris Saint-Germain ha un contratto in scadenza nel 2026, ma le trattative per un possibile rinnovo sembrano procedere a rilento. Questa situazione ha acceso i riflettori sulle possibilità di un trasferimento, alimentando ipotesi varie. In casa nerazzurra si valutano diverse opzioni per il futuro della porta, considerando che Sommer, pur avendo offerto garanzie, non è più giovanissimo; il punto interrogativo resta Martinez, che ultimamente ha mostrato di avere qualità. L’idea di assicurarsi un profilo di alto livello, soprattutto a condizioni vantaggiose, stuzzica la dirigenza milanese, sempre attenta alle occasioni di mercato: La Repubblica ha aggiornato la situazione nei dettagli.

Il rapporto complicato tra Donnarumma e il PSG

A Parigi, la posizione di Donnarumma non appare così solida come si potrebbe pensare. Luis Enrique non lo ha mai considerato un punto fermo della squadra e già in passato ha espresso dubbi sulla sua titolarità. A settembre, il tecnico spagnolo aveva valutato l’ipotesi di una staffetta con Safonov, ma il rendimento altalenante del portiere russo ha portato a una conferma forzata dell’ex Milan. Per la prossima stagione, invece, il PSG avrebbe individuato in Chevalier del Lille un profilo ideale per la porta, segnale di una fiducia non incondizionata nei confronti di Donnarumma. Questa situazione potrebbe spingere il numero uno della Nazionale italiana a riflettere sul proprio futuro, considerando alternative che possano garantirgli maggiore centralità nel progetto tecnico.

Marotta studia il colpo a sorpresa

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Giuseppe Marotta starebbe monitorando con grande attenzione l’evolversi della vicenda. Il presidente ed amministratore delegato dell’Inter, noto per la sua abilità nel cogliere le migliori opportunità di mercato, potrebbe valutare l’affondo qualora il PSG decidesse di non rinnovare il contratto del portiere o di cederlo a una cifra accessibile. L’idea sarebbe quella di assicurarsi un profilo di primo livello senza dover affrontare una spesa fuori portata, un’operazione in linea con la strategia nerazzurra degli ultimi anni. L’incognita resta il lauto stipendio percepito attualmente dal capitano della nazionale.

