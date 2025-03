Inter: novità clamorose verso il derby di Coppa Italia

Un’importante novità sta per arrivare in vista del derby di Coppa Italia: la Lega Serie A introduce un cambiamento che potrebbe rivoluzionare l’esperienza allo stadio.

La Lega Serie A ha deciso di apportare cambiamenti significativi nel modo in cui vengono gestiti e comunicati i controlli VAR durante le partite di campionato. A partire dalla 30ª Giornata di Serie A, i maxischermi degli stadi mostreranno il segnale del VARDict, ovvero le grafiche televisive che descrivono il processo del VAR. Questo passo ha come obiettivo quello di informare tempestivamente i tifosi sugli sviluppi dei controlli VAR in corso, specialmente quando un intervento può durare più a lungo del solito. In questo modo, la Lega intende rendere più trasparente e coinvolgente l’esperienza dello spettatore, consentendo al pubblico di seguire meglio le decisioni in tempo reale. La novità più rilevante riguarda, però, la sperimentazione che partirà in occasione delle Semifinali e della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. L’Inter affronterà due volte il Milan ad aprile e all’andata mancherà sicuramente un big, forse più di uno.

La Lega Serie A sperimenta l’audio dell’arbitro

A seguito di una decisione dell’IFAB, in accordo con la FIGC e l’AIA, la Lega Serie A introdurrà una nuova modalità di comunicazione: il segnale audio dell’arbitro. In queste partite, quindi anche nei due derby, i tifosi presenti sugli spalti e i telespettatori avranno la possibilità di ascoltare la motivazione delle decisioni arbitrali in diretta, proprio dalla voce dell’arbitro. Questo intervento riguarderà esclusivamente le situazioni di On-Field-Review (OFR).

Un passo importante verso la trasparenza totale

La Lega Serie A, con questa innovazione, intende migliorare ulteriormente l’interazione tra il calcio e i suoi appassionati, permettendo una comprensione diretta e immediata delle decisioni prese dagli arbitri. L’ascolto in diretta della spiegazione dell’arbitro potrebbe contribuire a ridurre l’incertezza e i dubbi relativi alle decisioni contestate, dando un ulteriore strumento per rendere il gioco più trasparente. Con l’introduzione di questo nuovo sistema, il calcio italiano potrebbe fare un ulteriore passo avanti nella direzione di una maggiore chiarezza e comunicazione con il proprio pubblico.

