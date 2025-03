Thuram e Lautaro, Inzaghi svela dettagli sorprendenti sulle loro condizioni

Arriva un prestigioso riconoscimento per il tecnico dell’Inter che ne ha approfittato per rilasciare una breve intervista.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha ricevuto il prestigioso premio della Panchina d’oro 2023/24, un riconoscimento che testimonia la grande stagione sua e della sua squadra. La cerimonia, tenutasi a Coverciano, ha visto il tecnico protagonista, che ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che contribuiscono al suo successo. “Quando ricevo un premio come questo, lo devo alla famiglia Inter, dai tifosi al mio staff, alla dirigenza e ai giocatori”, ha dichiarato Inzaghi, esprimendo la sua gratitudine per il supporto che riceve ogni giorno. Pur non avendo ancora vinto nulla in questa stagione, l’allenatore ha ricevuto un complimento decisamente non trascurabile: che ne sarà del suo futuro?

Un ciclo che sembra destinato a durare

Il successo di Inzaghi non si limita alla Panchina d’oro. Negli ultimi anni, l’Inter ha vissuto una serie di trionfi sotto la sua guida, tra cui lo scudetto, la finale di Champions League, le Supercoppa e le Coppa Italia. Il tecnico è ora impegnato in una nuova fase della stagione, dove l’Inter è ancora protagonista su tutti i fronti, in Italia e in Europa. Inzaghi ha parlato della determinazione della squadra, che giocherà partite cruciali ogni tre giorni fino alla fine di marzo. “L’obiettivo è arrivare a giocarci tutto con entusiasmo e determinazione”, ha dichiarato il tecnico, che ha promesso battaglia su tutti i fronti.

Inzaghi parla dei recuperi e degli infortuni

Nel corso dell’intervista, il tecnico ha affrontato anche il tema degli infortuni, parlando di Thuram e Lautaro. “Stanno lavorando. Thuram si è preso una settimana di cure perché si trascinava questo problema alla caviglia. Speriamo domani possa lavorare già in gruppo. Per Lautaro ci vorrà un attimino di pazienza in più, ma sta andando bene, procede bene e speriamo di recuperarlo molto velocemente“; le sue parole.

