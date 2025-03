Calciomercato Inter, sempre più difficile trovare gli eredi di Acerbi e De Vrij: una bocciatura fa rumore

Il futuro della difesa dell’Inter è in bilico: tra possibili cessioni e rinforzi in arrivo, qualcuno dovrebbe restare.

L’Inter è impegnata su diversi fronti in questa stagione, con l’imminente Mondiale per Club che si aggiunge ai già gravosi impegni di campionato, Coppa Italia e Champions League. Nonostante ciò, la società continua a lavorare intensamente sul mercato per rinforzare ulteriormente l’organico in vista delle prossime stagioni. L’Interista fa una panoramica generale sostenendo che tra i nomi che circolano, alcuni sembrano più concreti di altri, come quello di Nico Paz, anche se non è così facile arrivare all’argentino.

Le decisioni difficili in difesa

Uno dei nodi più complessi riguarda il reparto difensivo, con particolare attenzione ai difensori centrali Acerbi e de Vrij. Entrambi sono giocatori di altissimo livello, ma la domanda che si pongono i dirigenti riguarda il loro futuro visto che nessuno dei due è più giovanissimo. “Chi rimarrà in nerazzurro?” è la domanda che circola insistentemente, considerando che entrambi hanno pro e contro. La situazione non è semplice, poiché al momento non esistono sostituti pronti per la difesa, il che rende ancora più difficile prendere decisioni rapide. Il mercato sarà quindi decisivo per capire quale direzione prenderà la Società in termini di rinnovamento difensivo.

Una bocciatura che fa rumore

Nonostante l’incertezza che aleggia intorno ad Acerbi e de Vrij, ci sono altre considerazioni che stanno occupando la mente di Ausilio e Marotta. Secondo il sito succitato, infatti, neanche il nazionale tedesco Tah,che è in procinto di svincolarsi dal Bayer Leverkusen, verrebbe ritenuto all’altezza. La società non sarebbe convinta della sua idoneità per il ruolo in rosa, una decisione che aggiunge ulteriore complessità alle scelte difensive. Con Bastoni intoccabile e Bisseck che non verrà ceduto, il reparto difensivo dell’Inter non subirà modifiche imminenti, ma non è escluso che nei prossimi mesi possano arrivare nuovi rinforzi per consolidare l’efficacia difensiva della squadra.

