Tris di centrocampisti per l’Inter: uno però è destinato ai cugini

L’Inter è pronta a rinforzare il centrocampo e perciò ha puntato tre obiettivi: uno di questi, però, potrebbe finire al Milan.

L’Inter sta preparando una sorta di rivoluzione nella prossima finestra di calciomercato, con l’intenzione di abbassare l’età media della squadra e ridurre il monte ingaggi. La nuova proprietà, rappresentata da Oaktree, ha messo in chiaro che gli investimenti saranno mirati a giovani talenti che possano integrarsi rapidamente in una squadra che punta a restare competitiva. L’obiettivo principale è quello di operare con intelligenza economica, acquistando giocatori di qualità senza spendere cifre esorbitanti. In questo scenario, l’Inter si prepara a prendere decisioni che cambieranno il volto della rosa per le stagioni a venire: ecco l’ammontare del budget stanziato.

Due pilastri inamovibili

Nel cuore del centrocampo interista, ci sono due giocatori che non sono in discussione: Barella e Calhanoglu. L’allenatore e la dirigenza sono convinti che il turco possa tornare ai suoi livelli migliori e giocare un ruolo decisivo nel futuro della squadra. In un mercato orientato a ringiovanire la squadra, secondo L’Interista, questi due calciatori sono visti come colonne portanti per l’ambizione futura del club.

Alcuni giovani pronti a brillare

Ci sono poi alcuni nomi che stanno emergendo come possibili rinforzi. Il giovane Petar Sucic è un acquisto già concluso: la dirigenza si ha deciso di investire più di 10 milioni per strapparlo alla Dinamo Zagabria. Altri talenti come Perrone del Como ma di proprietà del Manchester City e Baturina, sempre della Dinamo Zagabria, piacciono molto. Allo stesso tempo, il club sta lavorando per cedere alcuni giocatori. Frattesi e Asllani, infatti, sembrano essere destinati a lasciare Milano. Per quanto riguarda Ricci, sebbene l’Inter sia interessata, il Milan sembra avere un vantaggio nella trattativa, senza che ciò crei un dramma nelle fila nerazzurre. L’Inter sa di dover fare scelte attente per mantenere equilibrio e competitività.

