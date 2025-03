Inter: per l’attacco il preferito non è Castro, spunta anche un mister X?

L’Inter sta valutando un colpo nel reparto offensivo in vista della prossima stagione: tanti i nomi accostati ma non mancano le sorprese.

L’Inter si prepara ad affrontare una nuova stagione con l’obiettivo di rinnovare il proprio organico, con una strategia focalizzata sui giovani. La società è alla ricerca di talenti che possano subito fare la differenza in campo, senza dover attendere troppo per esprimere il loro potenziale. In un contesto di grande competitività, è fondamentale che questi nuovi acquisti siano in grado di inserirsi rapidamente nel progetto tecnico di Simone Inzaghi. Il mercato non si ferma, e l’Inter è pronta ad approfittare delle occasioni che il futuro potrà offrire, con l’intento di non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti. La dirigenza sta già monitorando diversi obiettivi in tutti i ruoli.

Attacco: conferme e nuove possibilità

Nel reparto offensivo, l’Inter sembra aver già preso delle decisioni importanti. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono considerati pedine fondamentali, intoccabili almeno per il prossimo anno. Entrambi sono stati determinanti nelle ultime stagioni e rappresentano il cuore pulsante dell’attacco nerazzurro. Ma al fianco di questi due, l’Inter sta cercando una terza opzione che possa affiancarli con efficacia. Tra i vari nomi circolati, secondo L’Interista quello di Krstovic appare in pole position per ricoprire questo ruolo. Il giovane attaccante del Lecce sembra rispondere perfettamente ai requisiti richiesti da Inzaghi, che predilige giocatori pronti a incidere sin da subito, senza troppi tempi di adattamento.

Il mister X e il parametro zero da non sottovalutare

Ma non finisce qui. L’Inter, come spesso accade, non lascia nulla al caso, e per il futuro potrebbero esserci sorprese inaspettate. Non è mai da escludere che la società nerazzurra decida di puntare su un mister X, un nome mai messo in prima pagina ma che potrebbe risultare decisivo. Inoltre, l’Inter non ha mai fatto mistero di apprezzare le opportunità offerte dai parametri zero, un mercato che potrebbe riservare sorprese anche per l’attacco.

