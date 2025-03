Ndoye all’Inter: colpo in arrivo o ennesima occasione sfumata?

L’esterno svizzero è ancora una volta accostato ai nerazzurri.

L’Inter segue Dan Ndoye da più di un anno e mezzo, tanto che molti si aspettavano un suo trasferimento già la scorsa estate. Non è stato così, ma ora la situazione potrebbe essere cambiata, anche perché le sue qualità non sono più un segreto per nessuno. Il Bologna, che lo ha acquistato dal Basilea per circa 10 milioni di euro, è stato ben felice di vederlo crescere, ma i suoi progressi stanno attirando l’attenzione di club ancora più prestigiosi. L’Inter lo considerava l’erede di un giocatore che poi, per fortuna per come sono andate le cose, non è più stato ceduto.

Le qualità che l’Inter cerca per l’attacco

Lo svizzero ha messo in mostra un rendimento impressionante, con un Europeo da protagonista con la sua nazionale, e una stagione di Serie A che lo vede già a quota sette gol e tre assist. Numeri non certo banali per un esterno. L’Inter guarda con interesse a un giocatore che potrebbe adattarsi perfettamente agli schemi di Simone Inzaghi, grazie alla sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e la versatilità in campo. Ndoye potrebbe agire da esterno a tutta fascia, come Cuadrado o Buchanan, oppure come seconda punta, aggiungendo una dimensione in più al reparto offensivo.

L’Inter pronta a muoversi per l’acquisto di Ndoye

Le prestazioni di Ndoye hanno fatto lievitare il suo valore sul mercato, portandolo da una valutazione iniziale di 10 milioni a circa 30 milioni di euro. Il Bologna, infatti, è molto restio a cedere il suo gioiello, ma la situazione potrebbe essere diversa se l’Inter decidesse di puntare forte su di lui. Secondo Inter Live, la trattativa non è ancora partita, ma la società nerazzurra è molto interessata al profilo dell’esterno. Inoltre, sembra che il Bologna sia disposto ad aprire a una formula alternativa per il trasferimento: un prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato a obiettivi facilmente raggiungibili. L’Inter dovrà decidere se fare la sua mossa, consapevole che i buoni rapporti con il Bologna potrebbero facilitare ulteriori trattative, anche per il futuro di Fabbian.

