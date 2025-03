Inter, c’è una strategia segreta per fermare il Bayern: la svela il doppio ex

La sfida di Champions tra Inter e Bayern si avvicina e l’ex difensore Lucio, protagonista in nerazzurro del Triplete, ha espresso il suo parere.

Nel suo intervento ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Lucio si è concentrato sull’attesissimo confronto di Champions League tra Bayern Monaco e Inter, descrivendolo come un match cruciale. L’ex difensore ha sottolineato che non solo l’Inter avrà davanti una sfida di altissimo livello, ma anche il Bayern dovrà affrontare una pressione enorme. “Penso che sarà il confronto più importante e complicato dell’intera stagione, ma non solo per i nerazzurri. Il Bayern lotta per due trofei, non tre, e uno di questi è proprio la Champions, la cui finale si giocherà proprio a Monaco. Da questa partita passeranno le possibilità di poter puntare ancora a vincere tutto quello che possono”. Le parole di Lucio rivelano quanto sarà determinante questo quarto di finale per entrambe le squadre. Il confronto probabilmente però vedrà l’assenza di un big.

La difesa come punto chiave

Lucio senza troppi giri di parole ha indicato dove si giocherà la sfida: “Penso che in Champions soprattutto le difese saranno fondamentali. Ce la ricordiamo com’era la difesa del 2010… fortissima. Quindi sì, secondo me partite di questo livello si vincono o si perdono lì dietro”. L’ex calciatore ha voluto far riferimento al celebre reparto difensivo dell’Inter del 2010, che fu una delle chiavi per il trionfo in Europa. Nonostante la forza offensiva del Bayern, Lucio crede che la solidità difensiva sarà il fattore decisivo nel determinare quale squadra avrà la meglio. “Poi ovviamente bisogna fare gol e farne sempre uno in più del tuo avversario, ma, ripeto, sono convinto che quel quarto di finale si deciderà in difesa anche perché si affronteranno due dei migliori reparti d’Europa”. La partita si preannuncia quindi una lotta tattica, dove la difesa avrà un ruolo centrale.

La chiave per battere il Bayern

Lucio ha infine svelato la sua visione su come Inzaghi potrebbe fermare l’assalto del Bayern. “In attacco fanno paura, ma Inzaghi può fermarli perché ha giocatori che sono dei top”. L’ex difensore ha espresso fiducia nel fatto che l’allenatore dell’Inter possa sfruttare al meglio le risorse a disposizione. Non solo difensivamente, ma anche in attacco, la squadra nerazzurra ha la capacità di competere contro una delle formazioni più temibili d’Europa.

