Chi è l’erede di Arnautovic e Correa? Occhi su un nome sorprendente allenato da un ex Inter

L’Inter cerca un sostituto per Arnautovic e Correa, ma la scelta potrebbe sorprendere. Un giovane talento potrebbe essere pronto a fare il salto.

Si sa da tempo che l’Inter dovrà ristrutturare in maniera importante l’attacco la prossima estate. Gli addii di Correa e Arnautovic a parametro zero sono concordati da tempo, e il rendimento di Mehdi Taremi non sta convincendo del tutto la dirigenza, nonostante l’iraniano sia sempre stato protetto e aspettato, almeno pubblicamente. In realtà si è scoperto che all’ex Porto vanno concesse delle attenuanti. In vista della nuova stagione, è fondamentale per il club milanese rafforzare il reparto offensivo e prepararsi a una serie di cambiamenti che potrebbero segnare una nuova fase nella storia recente della squadra.

Le opzioni sul tavolo

Ange-Yoan Bonny del Parma è tra i profili valutati dall’Inter. Il 21enne non ha mostrato una grande costanza con il Parma in questa stagione, ma ha qualità fisiche indiscutibili che potrebbero rivelarsi utili in una squadra di alto livello. Molti lo paragonano a Lukaku per le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di creare spazi in area. L’idea della dirigenza nerazzurra è quella di diversificare le opzioni offensive, creando alternative credibili in grado di affiancare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Entrambi saranno titolari inamovibili, ma per continuare a competere su più fronti, l’Inter ha bisogno di opzioni che possano fare la differenza anche a partita in corso.

La verità su Bonny all’inter: si fa solo in un caso

Secondo Inter Live, l’affare Bonny non sembra imminente. Il francese ha perso il posto al Parma a causa di un rendimento insufficiente sotto porta, e la sua esperienza in Serie A resta limitata. La dirigenza nerazzurra sarebbe interessata, ma l’affare potrebbe concretizzarsi solo sotto certe condizioni. L’Inter sarebbe disposta ad acquistare Bonny solo in prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Parma spinge per l’obbligo di riscatto. Ad oggi, l’interesse dell’Inter è ancora troppo timido per diventare un trasferimento sicuro: altri nomi come Lucca, Santiago Castro, e Jonathan David al momento sembrano attirare molto di più i dirigenti.

