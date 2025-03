Inter, il terzino viola come vice-Dumfries: affare possibile o miraggio?

L’Inter sta valutando un colpo per la fascia destra e un terzino della Fiorentina potrebbe essere la sorpresa estiva.

Archiviata quasi del tutto la pausa delle Nazionali, in casa Inter ci si proietta già verso la ripresa del campionato. Le prossime settimane saranno importantissime per il cammino stagionale della squadra di Inzaghi, che dovrà affrontare sfide determinanti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La lotta per lo Scudetto si fa ogni giorno più intensa, e i nerazzurri sanno che ogni punto è fondamentale; ci ha pensato Inzaghi stesso a chiarire in vista della gara con l’Udinese come stanno i suoi uomini più importanti. L’attenzione non è solo sul campo, però, ma anche sul mercato, visto che la dirigenza è al lavoro per rafforzare l’organico.

Inter, la ricerca del vice-Dumfries

L’Inter ha bisogno di innesti che possano fare la differenza sin da subito. In particolare, la dirigenza ha intenzione di rinforzare alcune zone del campo, con l’obiettivo di avere alternative valide in caso di infortuni o necessità di rotazioni. La fascia destra, in particolare, vedrà la figura di Denzel Dumfries come punto di riferimento, ma l’Inter potrebbe decidere di cercare un giocatore che possa rappresentare una valida alternativa o, addirittura, insidiare il suo posto. In questo scenario, un nome della Serie A sta guadagnando attenzione.

L’idea per l’estate: trattativa possibile?

Il profilo che sta conquistando la dirigenza nerazzurra, come riporta Inter Live, è quello di Dodò, terzino destro della Fiorentina. Il brasiliano si è imposto come uno dei laterali più promettenti del campionato. La sua crescita non è passata inosservata all’Inter, che potrebbe tentare l’assalto in vista della prossima finestra di calciomercato estivo. La Fiorentina, però, non cederà facilmente e, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, sembra molto difficile che il club viola faccia uno sconto ai nerazzurri. La richiesta per il cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma per l’Inter la trattativa non sembra insormontabile.

