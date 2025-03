Inter e Nazionale: Barella brilla ma c’è un problema serio

Nonostante le ottime prestazioni di Barella, c’è un problema che affligge la nazionale. Capello l’ha svelato: la soluzione potrebbe arrivare dall’Inter.

Il legame tra la nazionale italiana e l’Inter in questo periodo è sempre più stretto. Fabio Capello in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione attuale della squadra azzurra, mettendo in luce alcuni dei principali protagonisti. In particolare, ha sottolineato la qualità del centrocampo italiano, menzionando anche un giocatore dell’Inter. Nicolò Barella e Sandro Tonali sono al centro di questa nuova era per l’Italia, con il primo definito come uno dei migliori centrocampisti d’Europa e il secondo, c’è anche un’incredibile indiscrezione che lo riguarda, lodato per il suo ritmo e la sua forza fisica, qualità che ha affinato in Premier League.

I punti di forza della nazionale italiana secondo Capello

Capello non ha mancato di fare anche i suoi complimenti ai singoli, citando il portiere Gianluigi Donnarumma come uno dei migliori al mondo. Poi, si è soffermato su Federico Dimarco, che purtroppo non ha potuto partecipare all’ultima sfida a causa di un infortunio. Il tecnico ha quindi ribadito l’importanza di avere leader in squadra, che sappiano guidare i compagni nelle difficoltà e trascinarli verso la vittoria. Nonostante l’assenza di Dimarco, Capello ha mostrato grande fiducia nella qualità della rosa.

Il problema delle palle inattive e il ruolo di Acerbi nell’Inter

Tuttavia, Capello ha sollevato anche una questione importante, quella delle palle inattive, che da tempo affligge la nazionale italiana. L’ex allenatore ha parlato della mancanza di un giocatore come Francesco Acerbi in difesa, che con l’Inter ha mostrato di essere un leader nelle situazioni in cui c’è bisogno di una marcatura fatta bene. Secondo Capello, la statura non è l’unico fattore che influisce durante i calci piazzati, ma anche l’atteggiamento. Sebbene la nazionale abbia difensori di grande qualità con la palla tra i piedi, come Bastoni e Calafiori, manca quella solidità difensiva che Acerbi fornisce all’Inter, una pecca che la squadra azzurra dovrà risolvere per affrontare al meglio le sfide future.

Leggi l’articolo completo Inter e Nazionale: Barella brilla ma c’è un problema serio, su Notizie Inter.