Arda Guler all’Inter? Oltre le parole di Calhanoglu cresce il partito degli scettici

Il nome del trequartista o attaccante esterno turco è accostato con forza ai nerazzurri ma dalla Spagna arrivano segnali non proprio positivissimi.

Il nome di Arda Guler, giovane centrocampista del Real Madrid, sta facendo parlare molto in casa Inter. Dopo l’invito di Hakan Calhanoglu le voci si sono infittite. La sua tecnica raffinata e il suo talento naturale lo rendono uno dei prospetti più promettenti nel panorama europeo. Ma cosa ne pensano gli esperti? La redazione de L’Interista ha intervistato Santi Gimenez, giornalista del quotidiano spagnolo AS, per fare chiarezza su cosa potrebbe portare Guler in Serie A.

Il talento di Guler: pronto per il salto?

Santi Gimenez non ha dubbi sul talento del giovane Arda Guler: “Ha le doti tecniche per diventare un grande giocatore”, ha affermato convinto. Tuttavia, il giornalista ha sollevato qualche perplessità riguardo al suo entourage e all’eccessiva pressione mediatica. Secondo Gimenez, il giocatore potrebbe non essere ancora pronto per imporsi a livello top. “Il talento non basta. Anche Riqui Puig aveva talento, ma non è riuscito a diventare un top player”, ha dichiarato, evidenziando che il percorso verso il successo per Guler non è ancora segnato. Un talento da coltivare, ma con molti ostacoli da superare.

Il futuro di Arda Guler: opportunità in Serie A?

Quando si parla di un possibile trasferimento all’Inter, Gimenez si mostra più scettico. Nonostante le doti tecniche di Guler, crede che il giovane turco dovrebbe lavorare molto di più per adattarsi al calcio italiano e competere con i compagni nerazzurri. “All’Inter ci sono giocatori più esperti e consolidati che partono già avvantaggiati rispetto a lui”, ha affermato. Secondo il giornalista, Guler potrebbe avere successo in un progetto simile a quello di Brahim Diaz con il Milan, ma per farlo, deve dimostrare di avere la giusta mentalità e determinazione. Il futuro del ragazzo è ancora incerto: il Real Madrid potrebbe decidere di lasciarlo partire: la fiducia in lui resta forte anche se Ancelotti non dà l’idea di essere convintissimo di lui.

