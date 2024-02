Il difensore francese si sta dimostrando un tuttofare sul centrodestra e ciò dimostra che la spesa estiva ha premiato.

Siamo ad agosto inoltrato, l’Inter ha in cassa una cifra tra i 30 ed i 40 milioni da investire per completare la squadra e mancano un centravanti ed un difensore: la scelta più logica sarebbe quella di spendere gran parte della cifra per l’erede di Lukaku ma alla fine si propende per acquistare Pavard, il sostituto di Skriniar.

I meriti

Secondo Tuttosport è stato Inzaghi a suggerire il cambio di rotta, e pensare che il mister era un attaccante: i fatti gli hanno dato ragione. Il francese nelle ultime settimane (ha saltato quasi interamente novembre e dicembre per un brutto infortunio) ha dimostrato che l’Inter ci ha visto giusto ad investire 30 milioni per lui.

Benjamin Pavard

Il repertorio

L’ex Bayern Monaco si sta trasformando in un “Bastoni di destra”, questo era il piano originario del tecnico piacentino ed è quello che Pavard ha mostrato contro la Juventus. Il francese ha murato una conclusione ravvicinata di Vlahovic, ha scambiato più volte la posizione con Darmian sulla fascia e ha “inciso” sul goal col tentativo di sforbiciata nell’area avversaria. E non è un caso neanche che prima del suo acquisto l’obiettivo era Azpilicueta, un profilo molto simile anche se decisamente più anziano. L’Inter ora può impostare anche a destra senza perdere compattezza in difesa, come evidenziano gli incredibili numeri in campionato in questa stagione.

