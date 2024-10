Il club nerazzurro annuncia una gran bella novità per i propri tifosi che riguarda la pellicola che ripercorre quanto fatto nella passata stagione. Il film “Inter. Due stelle sul cuore“ sarà visibile in televisione dopo l’incredibile successo nei cinema; ecco il comunicato ufficiale sul sito dell’Inter. “Dopo il successo registrato al Box Office, il lungometraggio sbarca sulla piattaforma con il racconto della conquista della Seconda Stella attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e momenti indimenticabili che hanno accompagnato l’incredibile cavalcata verso la vittoria del 20° Scudetto”. I dettagli “A guidare gli spettatori ci sono tutti i protagonisti della Seconda Stella, con testimonianze e contenuti inediti: da Mister Inzaghi a tutti gli eroi nerazzurri scesi in campo, dal Top Management a Legends. Accanto a loro tante celebrities del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, tra cui Gabriele Salvatores, Matilde Gioli, Luciano Ligabue e Rose Villain, […]

