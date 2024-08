I nerazzurri stanno per assicurarsi il giovane talento argentino per colmare l’ultima lacuna nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

L’Inter sembra avere messo gli occhi su un giovane difensore argentino pronto a lasciare il segno. Tomas Palacios, questo il nome del calciatore sudamericano che presto potrebbe arricchire le file nerazzurre: rappresenta non solo una scommessa per il futuro ma anche una risposta immediata alle esigenze di un reparto difensivo che è orfano di un vice-Bastoni.

Un prospetto per il futuro

Tomas Palacios, ventunenne difensore centrale di stazza imponente, è visto come una importante aggiunta per la squadra guidata da Simone Inzaghi. La giovane promessa argentina, attualmente in forza al Talleres ma con un passato recente in prestito all’Independiente Rivadavia, è considerata da molti un talento cristallino, capace di apportare qualità e fisicità al reparto arretrato interista. La sua vicinanza stilistica di gioco a quella di Bastoni, elemento chiave della difesa nerazzurra, suggerisce come Palacios possa rivelarsi un elemento prezioso nelle rotazioni difensive, offrendo nuove opzioni tattiche a Inzaghi.

Alessandro Bastoni

In dirittura d’arrivo

Le trattative per il trasferimento di Palacios a Milano hanno subìto un’accelerata decisiva nelle ultime ore. Un intrigo burocratico causato da un diritto di riscatto pendente sull’atleta, conteso tra Talleres e Independiente Rivadavia, ha trovato composizione, avvicinando il giovane più che mai alla sua destinazione desiderata.

Il retroscena

L’Inter lo comprerebbe, secondo la Gazzetta dello Sport, con un accordo attorno ai 6 milioni di euro, cifra alla quale potrebbero aggiungersi percentuali su future rivendite. La presenza attiva del vicepresidente Javier Zanetti, icona del calcio argentino e bandiera dell’Inter, nella trattativa ha sicuramente inciso, enfatizzando la volontà del difensore di vestire il nerazzurro. Sì perché sul giocatore è tuttora molto viva la concorrenza tedesca.

