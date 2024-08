Non è un mistero che il talento argentino piace tantissimo al presidente e amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta.

Paulo Dybala si trova a un bivio tra restare nella capitale con la Roma o prendere una strada completamente diversa; un dilemma che tiene in sospeso non solo il giocatore ma anche i tifosi e la dirigenza del club. Gli ultimi giorni di trattative potrebbero rivelare sviluppi inaspettati riguardo alla sua carriera. Recentemente, oltre alla moglie Oriana, anche la madre del giocatore, Alicia, è arrivata nella Capitale: un possibile trasferimento in Arabia Saudita implicherebbe un significativo cambiamento di vita per tutti loro.

Clamoroso retroscena

Dybala ha sempre espresso il desiderio di continuare a competere ai livelli più alti, aspirando a rimanere in Europa per giocare in Champions League. Questo desiderio si scontra però con le realtà del mercato e delle trattative in corso. Secondo il Corriere della Sera, l’unico club italiano che sembrava poter soddisfare questo requisito, l’Inter, si è rapidamente defilato a causa delle rigide politiche societarie: la Joya guadagna 5 milioni a stagione a cui vanno sommate ricche commissioni agli agenti. I nerazzurri non hanno neanche iniziato ad imbastire una trattativa anche per il diktat di Oaktree che non vuole giocatori ultratrentenni o che comunque non generino profitto con un eventuale futura rivendita.

La preoccupazione per l’immagine e l’amore dei tifosi

Il legame tra Dybala e i tifosi della Roma è forte e ricco di affetto reciproco. L’argentino è consapevole dell’importanza di questo rapporto e desidera evitare di apparire come un traditore agli occhi dei sostenitori. Perciò, l’ex Juve preferirebbe che fosse la Roma stessa a manifestare chiaramente l’intenzione di cederlo, evitando così di compromettere la propria immagine.

