Il regista algerino nonostante abbia giocato titolare la prima di campionato parrebbe essere in uscita.

Il mercato del Milan non è terminato con l’acquisto di Youssouf Fofana: la rosa a disposizione di Fonseca potrebbe ancora conoscere significativi cambiamenti. Nel mirino della dirigenza milanese, c’è il desiderio di rafforzare il centrocampo con l’inserimento di un nuovo elemento che possa apportare freschezza e vigore all’organico. Il nome che circola con insistenza è quello di Manu Koné, giovane promessa del Borussia Mönchengladbach, la cui acquisizione, tuttavia, appare subordinata alla cessione di uno dei pezzi pregiati attualmente in forza al club.

Perno spodestato

Ismaël Bennacer, centrocampista franco-algerino, classe 1997, sembra essere il candidato principale alla partenza in questi ultimi scampoli di mercato. Il giocatore, che ha fissato il suo prossimo obiettivo professionale in un approdo nella Saudi Pro League, è mosso non solo da motivazioni di ordine religioso e culturale ma si trova altresì attratto dalle possibilità economiche decisamente superiori offerte dal campionato saudita. L’ex Empoli vorrebbe però compiere questo passo fra qualche anno anche se ci sono alcuni motivi che potrebbero spingerlo già ora fuori dal Milan. Nonostante le sue qualità indiscusse, l’incidenza del suo stipendio (non gode del Decreto Crescita) sul monte ingaggi del Milan e un recente calo di rendimento, acuito da un infortunio in Champions League, rendono la sua partenza un’opzione concreta e, per certi versi, auspicabile per la società; lo sostiene la Gazzetta dello Sport.

Ismaël Bennacer

La richiesta

La trattativa per il passaggio di Bennacer non si presenta, tuttavia, scevra di ostacoli. Il Milan, pur desideroso di poter incassare i 50 milioni di euro previsti dalla clausola risolutoria del contratto del giocatore, si imbatte nella cautela dimostrata da alcuni club sauditi, apparentemente meno inclini a spese esorbitanti rispetto al recente passato. Questa situazione ha dato vita a uno stallo che potrebbe indurre i rossoneri a valutare offerte leggermente inferiori alla clausola.

