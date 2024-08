Gli ultimi giorni di mercato potrebbero scuotere i tifosi rossoneri e non solo: il numero 10 è ancora nel mirino dei catalani.

Il Barcellona si muove alla ricerca di un nuovo attaccante esterno, dopo che il tentativo di assicurarsi Nico Williams è svanito con la conferma del giocatore all’Athletic di Bilbao. Gli occhi della dirigenza blaugrana si sono così posati su una nuova, intrigante pedina: Rafael Leao. Il talentoso attaccante del Milan emerge come un’opzione allettante, seppur complessa.

La situazione

Il Barcellona, nel suo sforzo di rinforzare l’attacco, si trova di fronte a un compito arduo. L’interesse per Rafael Leao, come riportato dal Mundo Deportivo, si scontra con una valutazione di mercato che oscilla tra i 90 e i 100 milioni di euro (la clausola da 175 milioni è scaduta a metà luglio), cifra ben superiore alla disponibilità finanziaria del club, fissata intorno ai 60 milioni – lo stesso budget previsto per il mancato acquisto di Nico Williams. E qui entra in gioco la creatività negoziale del Barça.

Andreas Christensen

La strategia dei catalani

Una delle leve che il Barcellona spera di poter sfruttare nella trattativa per Leao è la presenza dell’agente del giocatore, Jorge Mendes, alleato di peso nell’universo calcistico. La strategia del club spagnolo potrebbe inoltre includere l’offerta di alcuni giocatori in cambio, per avvicinarsi alla cifra richiesta dal Milan. Tra i nomi presi in considerazione ci sono Raphinha, Andreas Christensen, Iñigo Martínez, Ferran Torres e Alejandro Balde, tutti elementi che potrebbero interessare al club rossonero.

