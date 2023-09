Marcus Thuram era molto vicino al Milan sul mercato: ecco il retroscena su come abbia scelto di accasarsi all’Inter

Come si legge su calciomercato.com, quello di sabato 16 settembre tra Inter e Milan sarà soprattutto il derby di Marcus Thuram.

Il francese, infatti, era molto vicino al passaggio in rossonero, ma poi l’intervento tempestivo di Marotta ha messo la freccia al mercato nerazzurro, strappando il sì dell’attaccante.

RETROSCENA MILAN- Moncada si era attivato all’inizio di giugno sperando di recuperare il terreno. Il direttore dell’area tecnica rossonero aveva stabilito un contatto costante e propositivo con papà Lilian tanto da guadagnare una pole position quasi a sorpresa. In realtà c’era anche una linea d’intesa per un contratto di 5 anni a 4,5 milioni di euro a stagione.

INTER- Thuram sapeva già dallo scorso febbraio che il suo futuro poteva essere in Italia. Il primo club a muoversi sull’attaccante classe 97’ era stata proprio l’Inter con Ausilio in missione in Germania per chiudere l’accordo con l’agenzia Sport Cover che lo aveva preso in procura solo qualche mese prima.

Poi il finale straordinario della scorsa aveva convinto la dirigenza nerazzurra a confermare sia Dzeko che Lukaku facendo perdere quota così alla pista Thuram. Messa in stand-by ma mai accantonata perché dal 22 giugno scorso, con Edin al Fenerbahce e Romelu sempre più lontano, Marotta inizia a preparare il sorpasso al Milan.

Con l’aiuto di Inzaghi che inizia a parlare assiduamente con il ragazzo. Poi, come spesso accade, a fare la differenza sono stati i numeri: l’Inter il 24 giugno scorso mette definitivamente la freccia sul Milan offrendo 6 milioni (1,5 più dei cugini) al ragazzo che rompe gli indugi e accetta. Storie di una rivalità dentro e fuori dal campo, il derby di Thuram si prospetta molto caldo e con tanti occhi addosso.

L’articolo Inter e Thuram, sarà suo derby: il retroscena col Milan e la mossa di Marotta proviene da Inter News 24.

