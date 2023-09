Mercato Milan, quattro rossoneri in bilico: saranno valutati in questi mesi prima di prendere una decisione

Sono quattro i giocatori in scadenza della rosa del Milan che saranno visionati attentamente in questi ultimi mesi dal club rossonero per valutare come muoversi in vista della prossima stagione.

Si tratta di Giroud, Kjaer, Jovic e Mirante. Il futuro dei quattro, tutti in scadenza a fine anno, dipenderà molto dall’esito di questa stagione e dal tipo di apporto che riusciranno a dare alla causa.

