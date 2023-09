Sandro Sabatini si proietta al derby di sabato 16 settembre tra Inter e Milan, mettendo in guardia i rossoneri

Su Radio Radio, Sandro Sabatini si concentra sul derby di sabato 16 settembre tra Inter e Milan, con un avviso indirizzato ai rossoneri per quanto riguarda il centrocampo dei cugini nerazzurri.

INTER MILAN- «Per il Milan sabato ci sarà il confronto col centrocampo più forte in Italia e tra i più forti in Europa. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sono il cuore dell’Inter. Voglio capire come Loftus-Cheek, Rejnders e Krunic si scontreranno con questo centrocampo, che è veramente forte. Sono curioso di capire, sarà un bel confronto».

L’articolo Inter, Sabatini mette in guardia il Milan: «Sfiderà il centrocampo più forte d’Europa» proviene da Inter News 24.

