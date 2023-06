Thuram sarà un nuovo giocatore dell’Inter: ecco tutti i dettagli della trattativa e le cifre investite per portare il francese a Milano

l’Inter batte ufficialmente il Milan nel derby di mercato per l’attaccante francese Marcus Thuram.

Piovono in questi minuti conferme da tutte le emittenti: Gianluca Di Marzio si sofferma sui dettagli della trattativa.

THURAM– L’Inter ha presentato un’offerta molto importante, tra i 5 e i 5.5 milioni di euro, grazie al Decreto Crescita, e la garanzia di inserire il giocatore al centro del progetto nerazzurro (così come aveva fatto il Milan). Il giocatore ha comunicato proprio in questi minuti al Milan la decisione di non firmare per i rossoneri. In casa Inter c’è ora grande fiducia per avere il sì definitivo di Thuram, con cui c’è l’accordo verbale. I nerazzurri hanno sfruttato l’occasione, visto che le cifre per le commissioni e i bonus alla firma sono più abbordabili rispetto alle richieste esorbitanti di qualche mese fa.

