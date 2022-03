Le due squadre in cerca di continuità dopo un ultimo periodo difficile in campionato.

L’Inter per lo scudetto, il Torino per riaffacciarsi sull’Europa. Una sfida delicata per i nerazzurri, che tra Salernitana e Liverpool hanno ritrovato consapevolezza e convinzione. Gli uomini di Juric arrivano a questo appuntamento con qualche defezione. La marcia in campionato ha avuto degli intoppi: nelle ultime 5 gare sono arrivati 2 pareggi e 3 sconfitte.

I nerazzurri, dopo un mese di febbraio da incubo, hanno rialzato la testa contro la Salernitana. Tuttavia quella contro i campani è l’unica vittoria nelle ultime 5 apparizioni ufficiali. La soddisfazione e l’orgoglio di aver superato la corazzata di Klopp dovranno essere riversate in campo, dove non ci sarà Brozovic e saranno le motivazioni a fare la differenza. Un bivio scudetto che gli uomini di Inzaghi non possono ignorare.

