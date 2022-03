Le scelte di Simone Inzaghi per sopperire alla mancanza dei due titolari e superare il Torino.

Due assenze pesanti per l’Inter che cercherà la vittoria in trasferta contro il Torino. Lo sforzo che ha permesso di superare il Liverpool in Champions è costato caro. De Vrij e Brozovic non ce la fanno per un problema simile al polpaccio. D’Ambrosio è pronto per completare la linea a tre difensiva composta da Skriniar e Bastoni. A centrocampo la sorpresa: Vecino è in vantaggio su Vidal e Gagliardini. Chissà che questo finale di stagione non possa regalare all’uruguaiano e all’Inter nuove soddisfazioni.

Ecco la probabile formazione dell’Inter:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vecino, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Panchina: Radu, Ranocchia, Kolarov, Dimarco, Darmian, Gosens, Vidal, Gagliardini, Correa, Sanchez, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.



Indisponibili: De Vrij, Brozovic.

