Si fa un gran parlare dell’attaccante argentino: il capitano nerazzurro sta faticando più del dovuto in questo inizio di stagione. L’Inter dimostra ancora una volta di trovarsi in un ottimo momento di forma: i nerazzurri hanno fatto il loro dovere contro il Parma, una squadra che aveva fatto soffrire diverse big finora in campionato. La squadra di Inzaghi vincendo 3-1 ha battuto anche i precedenti che non erano favorevoli contro i ducali; il quotidiano La Repubblica nell’analizzare la partita si focalizza anche su un gesto di Lautaro Martinez. Spirito di squadra L’Inter si conferma una formazione “famelica”, che non si accontenta dei successi già ottenuti ma continua a lottare con tenacia per ogni obiettivo. La vittoria contro il Parma è stata il frutto di una combinazione di fattori quali un’organizzazione di gioco armoniosa e l’alta qualità dei giocatori, che risalta in ogni zona del campo, indipendentemente dal ruolo e dal […]

