I nerazzurri dovranno acquistare un nuovo attaccante per via degli addii certi di Arnautovic e Correa a fine stagione. Nel mondo del calcio, sempre alla ricerca di nuovi talenti che possano arricchire il parterre internazionale, emerge la figura di Ricardo Pepi, giovane promessa statunitense di origini messicane che sta facendo parlare di sé a livello europeo. Grazie alle sue notevoli prestazioni nel campionato olandese con la maglia del PSV Eindhoven, Pepi ha attirato l’attenzione di club di tutto il mondo, compresa l’Inter, sostenuta dall’interesse della proprietà appunto americana. Gli inizi La carriera europea di Pepi ha preso il via con il suo trasferimento dall’Augusta al PSV, dopo un breve periodo in prestito al Groningen. Nonostante abbia collezionato poche presenze da titolare su 54 partite disputate, le sue capacità sono emerse chiaramente: 14 goal realizzati e 3 assist. In nazionale Il cammino internazionale di Pepi inizia con la nazionale under-17 sia […]

Leggi l’articolo completo Inter: ecco chi è il centravanti americano che stuzzica Oaktree, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG