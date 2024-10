L’allenatore nerazzurro sfrutterà questi giorni di assenza di partite ufficiali per cercare di correggere il grande problema della sua squadra. In un mondo del calcio sempre più competitivo, la ricerca della perfezione diventa un obiettivo quotidiano per squadre che ambiscono a conquistare lo Scudetto. La consapevolezza di ciò risuona forte nell’ambiente dell’Inter, squadra che l’anno passato ha dimostrato di avere una delle difese più solide del campionato, ma che quest’anno sembra aver perso parte di quella solidità. In questo contesto, Simone Inzaghi, tecnico neroazzurro, ha fissato la rotta per ritrovare la giusta direzione. La consapevolezza della squadra Il riconoscimento dei propri limiti è il primo passo verso il miglioramento. Da questo punto di vista, la squadra interista non si nasconde. Come evidenziato dalle parole di due colonne difensive, Bastoni e Sommer, c’è una piena assunzione di responsabilità per gli errori commessi sul campo. Questa maturità nel riconoscere le proprie lacune […]

