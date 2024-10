Il Messi serbo, così viene chiamato il trequartista della squadra che ha perso la settimana scorsa a San Siro, potrebbe presto giocare in Serie A. Il giovane talento serbo Andrija Maksimovic ha saputo attirare su di sé gli occhi attenti di osservatori internazionali, impressionando per la sua maturità e abilità in campo nonostante la tenera età. Cresciuto nelle fila della Stella Rossa, il diciassettenne si è distinto come una delle promesse più luminose del calcio serbo, guadagnandosi l’appellativo di “Messi serbo” per le sue prestazioni eccellenti. Il profilo Durante la partita tra l’Inter e la Stella Rossa, Andrija Maksimovic ha dimostrato di essere un giocatore offensivo di grande talento, riuscendo a tenere testa a giocatori molto più esperti di lui. La sua capacità di agire in diverse posizioni offensive – trequartista, seconda punta, esterno o mezzala – rende Maksimovic un elemento estremamente versatile e prezioso per la sua squadra. Un […]

