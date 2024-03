Inter, ecco con quale maglia si scende in campo col Genoa. La divisa per il match di San Siro contro la squadra ligure

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Genoa. La gara è in programma quest’oggi alle 20.45 a San Siro.

Per l’occasione la squadra di Inzaghi indosserà la prima maglia: la classifica divisa a strisce nerazzurre. Ma c’è una sorpresa: sulla parte frontale comparirà il volto di una tartaruga ninja. L’iniziativa, in concomitanza con l’uscita del nuovo film fa parte dell’accordo con Paramount+, come fu nel caso di Transformers.

L’articolo Inter, ecco con quale maglia si scende in campo col Genoa: c’è una sorpresa speciale! – FOTO proviene da Inter News 24.

