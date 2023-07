Ecco i convocati di Simone Inzaghi per quanto concerne il ritiro dell’Inter in vista della stagione calcistica 2023-2024

L’Inter è pronta per il ritiro in Giappone, e a fronte di ciò Simone Inzaghi è sicuro per quanto concerne i convocati.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in ordine sono: Lautaro Martinez, De Vrij, Mkhitaryan, Correa, Onana, Sensi, Lazaro, Oristanio, Fabbian, Agoumé, Satriano, Radu, Salcedo, Sebastiano Esposito, Akinsanmiro, Di Gennaro,Fontanarosa, Valentin Carboni, Stankovic, altri 6 giocatori Primavera e anche Bisseck.

L’articolo Inter, ecco i convocati di Simone Inzaghi per il ritiro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG